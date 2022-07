Dybala, i tifosi chiedono la ‘Joya’ a Marotta. Ma l’Inter è bloccata – TS

Dybala è l’oggetto del desiderio dei tifosi dell’Inter che ieri lo hanno chiesto a gran voce a Marotta (vedi articolo). Ma il club nerazzurro è bloccato dalle mancate uscite

FUTURO – Paulo Dybala a breve definirà il suo futuro. Secondo Tuttosport, l’argentino resta nel mirino dell‘Inter. Il popolo nerazzurro vuole l’argentino e a testimonianza di ciò vi sono i cori lanciati dai tifosi, nella serata di ieri, per propiziare l’arrivo della “Joya” a Milano. Ma non è così semplice: per fare entrare l’argentino è necessaria almeno un’uscita nel reparto offensivo. Pinamonti, corteggiato dal Monza, non è ancora partito. Anche Sanchez, che non rientra più nei piani nerazzurri, non ha ancora trovato una squadra e, per il momento, resta ad Appiano. Una situazione di stallo sul mercato in uscita che si ripercuote, inevitabilmente, anche sul mercato in entrata.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini – Simone Togna