Lens-Inter, ritornano i titolarissimi in campo dall’inizio per Inzaghi?

L’Inter in questi giorni si sta allenando ad Appiano Gentile in vista della prossima amichevole di sabato contro il Lens. Contro i francesi torneranno i titolarissimi per Simone Inzaghi?

TITOLARI – L’Inter sabato gioca la sua terza amichevole stagionale contro il Lens. Dopo aver vinto 4-1 contro il Lugano e pareggiato 2-2 in rimonta con il Monaco, i nerazzurri vanno a caccia di un’altra buona prestazione mettendo minuti preziosi nelle gambe. Inzaghi sabato avrà bene o male tutti a disposizione, salvo qualche affaticamento, con il tecnico che ritrova anche tutti i titolari impegnati con le varie nazionali fino a tardi. Difesa dunque che rivedrà difensori di ruolo, il centrocampo che ritrova la linfa dello scorso anno. E l’attacco che ancora si deve sbloccare, almeno con un elemento della Lu-La. Chissà se con il ritorno dei suoi perni di centrocampo, fondamentali per rifornire Lukaku, il belga riuscirà finalmente a ritrovare una gioia con l’Inter. I tifosi lo aspettano.