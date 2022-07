Inter, come rialzarsi dalle ferite Dybala e Bremer? Questi i tre step da fare

Doppia batosta dal mercato per l’Inter che in due giorni perde prima Dybala e poi Bremer. Serve rialzarsi e farlo subito. Tre, in particolare, gli step che bisogna raggiungere da qui a fine mercato

LA PRIORITÁ − Inter, persi Dybala e Bremer adesso è il tempo di rialzarsi e pensare ai prossimi step. Il primo è sicuramente prioritario: trattenere Milan Skriniar e blindarlo con un rinnovo di contratto. Con il mancato arrivo del brasiliano, da poche ore un nuovo giocatore della Juventus, Skriniar diventa più che mai prioritario. Serve toglierlo dal mercato, convocarlo in sede e mettere nero su bianco il prolungamento per i prossimi 4-5 anni. Meglio ancora con la fascia di capitano al braccio!

L’ESIGENZA − Il secondo step da fare riguarda ancora la difesa. L’Inter dovrà comunque acquistare un nuovo difensore, visto il buco lasciato da Andrea Ranocchia, partito a zero in direzione Monza. Qui, un solo nome: Nikola Milenkovic. Il serbo della Fiorentina ha un patto per lasciare Firenze quest’estate a circa 15 milioni di euro. Occasione da non lasciarsi scappare. Ma come? Evitando tentennamenti alla Bremer ma andando in sede viola e mettere sul piatto i soldi richiesti da Commisso. D’altronde, i 35 milioni e passa offerti al Torino sono ancora in cascina.

LA RIFINITURA − Nel caso in cui l’Inter dovesse riuscire in questo doppio ‘colpo’ difensivo (si spera il più presto possibile), poi potrà gestire come meglio crede la questione quinta punta. Qui, servono però le famose due cessioni di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Una volta definite (vale lo stesso discorso della difesa), è possibile scegliere fra due soluzioni: acquistare dal mercato oppure promuovere un baby dalla Primavera. Più percorribile la prima storicamente. Qui il roster è legato ai giocatori svincolati e un nome può mettere d’accordo tutti: Andrea Belotti. Italiano (buono per le liste), bomber (106 gol in Serie A), 28 anni e ingaggio pari a 2 milioni lordi a stagione.