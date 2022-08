Lazio-Inter 3-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lazio-Inter 3-1 ha visto di nuovo la prima sconfitta stagionale per mano di Sarri. Una brutta tendenza statistica che si ripete anche quest’anno, con altre particolarità.

DUE – Le stagioni consecutive in cui la prima sconfitta dell’Inter arriva con la Lazio. Anche un anno fa, il 16 ottobre 2021, i biancocelesti si erano imposti all’Olimpico per 3-1 e con gol di Felipe Anderson (gli altri di Ciro Immobile su rigore e Sergej Milinkovic-Savic dopo il vantaggio illusorio di Ivan Perisic).

TRE – Le volte di fila che Roberto Gagliardini è partito titolare nelle sfide fra Inter e Lazio. Un’arma tattica ben precisa scelta da Simone Inzaghi, maldestramente naufragata visto che non ha certo consentito di arginare Milinkovic-Savic (questo doveva essere l’intento). Il centrocampista aveva giocato dal 1′ anche entrambe le volte nella scorsa stagione, non certo con dei risultati memorabili.

QUATTRO – Le partite che Simone Inzaghi ha giocato o allenato in casa della Lazio. All’Olimpico biancoceleste, da avversario, il tecnico è sempre uscito sconfitto: oltre a ieri e al 3-1 della scorsa stagione, quando era calciatore, KO 3-0 con l’Atalanta il 17 febbraio 2008 e 4-1 col Piacenza il 24 gennaio 1999.

SEI – I gol segnati da Felipe Anderson contro l’Inter in dodici presenze, tutte con la Lazio, di cui cinque in Serie A e uno in Coppa Italia. Da ieri i nerazzurri sono la vittima preferita del brasiliano, staccando il Torino da lui colpito cinque volte.

SEI – Le volte che Romelu Lukaku ha sfidato in carriera Alessio Romagnoli. In Lazio-Inter il difensore biancoceleste è riuscito, come mai gli era successo in precedenza, a fermare il centravanti belga che contro di lui aveva sempre segnato nei cinque precedenti. Tutti risalenti ai derby col Milan. Nella circostanza Lukaku aveva fatto un gol in ogni stracittadina, vincendone quattro e perdendone soltanto una.