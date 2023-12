Lazio-Inter 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lazio-Inter 0-2 segna il primo grande stacco in classifica in questa Serie A: quattro punti di vantaggio fra la capolista e la Juventus seconda. Ma, a livello statistico, i grandi numeri dalla vittoria di ieri sono soprattutto per aver sbancato l’Olimpico.

CINQUE – Gli anni dopo cui l’Inter è riuscita a vincere in casa della Lazio. Dopo lo 0-3 del 29 ottobre 2018, doppietta di Mauro Icardi e gol di Marcelo Brozovic, era arrivato appena un punto nelle successive quattro trasferte prima di ieri.

CINQUE – Le volte che Simone Inzaghi si è presentato all’Olimpico da avversario, due da calciatore e tre da allenatore. Lazio-Inter 0-2 è la prima vittoria, nelle altre aveva sempre perso: 3-1 nelle scorse due stagioni sulla panchina nerazzurra, poi in campo 4-1 col Piacenza il 24 gennaio 1999 e 3-0 con l’Atalanta il 17 febbraio 2008.

CINQUE – Le vittorie di Inzaghi nei confronti di Maurizio Sarri, su dodici incroci fra Inter e Lazio. L’allenatore toscano ha perso più volte solo con Stefano Pioli (nove) e Massimiliano Allegri (undici), ma con molte partite in più: diciannove a testa.

SETTE – I punti, su nove disponibili, che l’Inter ha conquistato nelle tre terribili trasferte delle ultime quattro giornate di Serie A: Juventus, Napoli e Lazio. Questo con sei gol fatti e appena uno subito, pur dovendo fare i conti con diverse assenze e impegni ravvicinati. Una netta risposta a chi pensava che il calendario avrebbe creato dei problemi.

QUINDICI – I gol di Lautaro Martinez nelle prime sedici giornate di Serie A. In carriera, ma contando l’intero campionato e non certo poco meno di metà stagione come ora, ha segnato di più solo in tre circostanze: diciassette volte nel 2020-2021 e ventuno a testa nel 2021-2022 e 2022-2023. Superati i quattordici del 2019-2020, il suo primo anno da titolare fisso all’Inter.