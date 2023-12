Bergomi: «Inter consapevole, in Europa nessuno vuole incontrarla»

Bergomi convinto sull’Inter e sulla forza dei nerazzurri, primi a +4 sulla Juventus. Lo ‘Zio’ ha parlato di sorteggio Champions League e anche di Real Sociedad.

CONSAPEVOLEZZA − Beppe Bergomi, in collegamento su Radio Anch’io Sport su Radio Rai, si è espresso sui nerazzurri: «Inter consapevole della propria forza, ed è nata nel finale dell’anno scorso quando Inzaghi ha iniziato a fare rotazioni profonde. Bravi a rendere al massimo tutti i giocatori. Da capire se può durare, perché adesso sta facendo un grandissimo cammino, a volte anche se gioca sotto ritmo sembra sempre di averla in controllo. Mi auguro possa proseguire. Sorteggio? Il risultato ci mette nell’urna un avversario molto difficile, ma nessuno vuole incontrare l’Inter. Battere in campionato è la Juventus perché non ti lascia spazi. Lo scorso anno l’Inter ha fatto una partita d’attacco e ha perso, quest’anno ha gestito. Real Sociedad? La penso in modo diverso. Giusto far riposare quelli di attacco perché la stagione è lunghissima e i baschi hanno meritato nelle due partite».