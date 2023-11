Lautaro Martinez fa 13 in Juventus-Inter e insegue un nuovo record

Lautaro Martinez firma il gol del pareggio in Juventus-Inter (1-1) e sale a quota 13 reti in campionato. E mette nel mirino il prossimo record da raggiungere coi nerazzurri.

ANCORA FISSA – Lautaro Martinez apre e chiude il mese di novembre facendo la sua cosa preferita: segnare gol pesanti. Il 4 novembre determina la vittoria sull’Atalanta con un gran tiro a giro. Ieri invece chiude i conti di Juventus-Inter con un bel taglio in area (qui il video). Un movimento che ricorda quelli a cui era solito Mauro Icardi: allungo alle spalle del difensore (ieri Gatti) in area, con improvviso taglio davanti, cogliendo in perfetto controtempo l’avversario. E proprio il paragone con Icardi torna comodo a Lautaro Martinez, che ora lo raggiunge in un dato.

AVANTI TUTTA – Con quello in Juventus-Inter, Lautaro Martinez sale a 117 gol in nerazzurro. Portandosi così a sette reti di distanza dal record di Icardi (124 gol tra il 2013 e il 2019). Tuttavia con la rete di ieri il capitano dell’Inter sale a 27 gol nell’anno solare in corso. Esattamente come fece l’ex capitano nerazzurro nel 2017. Nessuno ha fatto di più negli ultimi 10 anni. Se poi allarghiamo il cerchio, ecco nuovi stimoli per Lautaro Martinez. Dal 2000 a oggi, il record di gol in un anno solare per un attaccante dell’Inter è di 28 reti. Ci riuscirono Christian Vieri nel 2001 e poi Diego Milito nel 2012. Viene pertanto da chiedersi a quanti gol chiuderà il Toro, con altre otto partite in programma da qui a fine anno.