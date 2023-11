VIDEO – Juventus-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Inter, posticipo della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



DISTACCO CONFERMATO – Juventus-Inter 1-1 nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Il derby d’Italia non fa vincitori e questo fa sì che l’Inter mantenga i due punti di vantaggio sugli eterni rivali. Un quarto d’ora e la Juventus ha la prima grossa occasione, con palla rimasta in area e Federico Chiesa che calcia alto da ottima posizione. Al 27′ errore di Denzel Dumfries, discesa proprio di Chiesa e assist da sinistra in mezzo per il rigore in movimento di Dusan Vlahovic, a segno col destro. L’attaccante serbo non andava il gol dal 16 settembre ed era stato molto criticato. Ma la capolista non lascia che Massimiliano Allegri possa nemmeno pensare al solito 1-0 di corto muso, perché tempo sei minuti e ha già pareggiato. Dumfries manda in avanti Nicolò Barella, tocco di prima per Marcus Thuram che lascia sul posto Gleison Bremer e crossa per Lautaro Martinez, la cui girata prendendo in controtempo Federico Gatti vale l’1-1. Il capocannoniere della Serie A conferma la sua legge anche all’Allianz Stadium, dove non aveva mai segnato. Nella ripresa non succede più o meno nulla, con la Juventus che chiude con un tiro in porta.

Video con gli highlights di Juventus-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.