Mkhitaryan dopo Marotta: rinnovo in vista con l’Inter (con clausola) – TS

La sosta ha portato in dono il rinnovo di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Tra le prime mosse dell’area tecnica dopo il rinnovo in blocco, ci saranno altri rinnovi in vista. Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, sarà la volta dei giocatori. Il primo nella lista è Henrikh Mkhitaryan.

PROSSIMO RINNOVO – Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno recentemente rinnovato il proprio contratto con l’Inter subito dopo la sosta. Dopo i rinnovi in blocco da parte dell’area tecnica, sarà la volta dei giocatori. Nuovo rinnovo in vista, il prossimo in ordine cronologico sarà quello di Henrikh Mkhitaryan: l’armeno – il cui contratto è in scadenza a giugno, firmerà per un anno più uno. L’Inter, infatti, manterrà una clausola a suo favore, con la possibilità di esercitare il rinnovo per il secondo anno.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino