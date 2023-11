Inter, importante non perdere terreno. Fatto un passo avanti – CdS

L’Inter esce con il sorriso a metà dopo il pareggio in casa della Juventus. Era importante non perdere la vetta, spiega il Corriere dello Sport: obiettivo comunque raggiunto.

LATO POSITIVO – L‘Inter di Simone Inzaghi esce dal match di Torino dopo aver fatto un passo in avanti nel derby d’Italia contro la Juventus. L’Inter infatti torna a Milano con un punto in saccoccia: un grande step positivo visto come era andata l’anno scorso, due sconfitte sue due in campionato. Contro la Juventus, spiega il Corriere dello Sport era importante non perdere e tenere la vetta della classifica evitando così il sorpasso dei rivali.

GESTIONE – Nonostante delle assenze pesanti nella difesa di Simone Inzaghi, la differenza di qualità sul campo è stata chiara ma ha prevalso l’idea di gestione e di saper controllare una partita. L’Inter ha magari deciso di gestire visto anche i prossimi match nel giro di pochi giorni: prima la delicata sfida contro il Benfica in Portogallo in Champions League, poi la trasferta al Maradona contro il Napoli. L’Inter veniva da 4 vittorie consecutive in campionato, 6 considerata anche la Champions League: una mini-frenata è del tutto accettabile. Resta un pizzico di preoccupazione per gli impegni della settimana ma la qualificazione già ottenuta fa respirare Lautaro Martinez e compagni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno