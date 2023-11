Juventus-Inter, Lautaro Martinez risponde! Male Dumfries: le pagelle – CdS

Juventus-Inter termina sul risultato di 1-1, con la rete di Dusan Vlahovic e subito dopo quella di Lautaro Martinez, entrambi i migliori in campo. Fondamentalmente non cambia nulla ai fini della classifica. L’argentino trova il primo gol all’Allianz Stadium, grazie a Marcus Thuram che brucia Bremer. Calhanoglu ai margini della partita, mentre male la prestazione di Denzel Dumfries. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Positiva la prestazione di tutta la difesa in Juventus-Inter, compreso Yann Sommer. L’unica sbavatura per Matteo Darmian riguarda il gol subito, avendo lasciato troppo spazio a Federico Chiesa. Anche Stefan de Vrij colpevole, dato che perde di conseguenza la marcatura su Dusan Vlahovic, però poi resiste nei contrasti successivi. Per tutto il pacchetto difensivo il voto è sufficiente: 6. Discorso diverso, invece, per Denzel Dumfries, considerato il peggiore in campo tra i nerazzurri. Il vantaggio bianconero, per esempio, nasce da una sua disattenzione e nella fascia non spinge mai più di tanto: voto 5,5. Bene anche i centrocampisti “capitanati” da Nicolò Barella, che spalanca il campo a Thuram in occasione del gol nerazzurro: voto 6,5. Mkhitaryan e Calhanoglu dondolano su ritmi che non incidono più di tanto, ma se da un lato la prestazione dell’armeno è comunque funzionale alla clausola, la partita del turco rimane troppo basso, mascherandosi nel caos. Voto 6 per Mkhitaryan e 5,5 per Calhanoglu. Si esaltano gli attaccanti: Marcus Thuram (6,5) brucia Bremer e serve un pallone fantastico per Lautaro Martinez. L’argentino mette in mostra tutte le sue qualità: tempi, tecnica, postura e padronanza del corpo. Lui è il migliore in campo: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano