Lautaro Martinez in dubbio per Inter-Lecce? Possibile sorpresa

Uscito zoppicante dalla gara contro il Bologna, Lautaro Martinez è in dubbio per Inter-Lecce. Ecco, quindi, che per Simone Inzaghi potrebbe prospettarsi una scelta a sorpresa.

SCELTA A SORPRESA – La prestazione di Marko Arnautovic contro il Bologna e l’indisponibilità di Alexis Sanchez a causa di un affaticamento muscolare, portano Simone Inzaghi a valutare ogni possibile alternativa nel caso in cui Lautaro Martinez non riesca ad esserci in Inter-Lecce. Una di queste potrebbe essere un cambio di modulo, passando da un 3-5-2 a un 3-5-1-1. Una soluzione già provata sporadicamente anche durante le amichvevoli nel precampionato. In questo caso sono tre diversi i giocatori che potrebbero coprire il ruolo alle spalle di Marcus Thuram e sostituendo Lautaro Martinez: Henrikh Mkhitaryan, Davy Klaassen e Stefano Sensi. Se partisse l’armeno, ecco una nuova occasione quindi anche per Davide Frattesi a centrocampo. L’olandese ha invece fatto vedere buone cose contro il Bologna, ma tutto dipenderà dalla sua tenuta fisica. Stesso discorso per Sensi che, però, non ha convinto dal suo ingresso in campo nella gara di Coppa Italia. Il tutto, chiaramente, tenendo in considerazione due variabili: le condizioni di Lautaro Martinez e la possibilità o meno di concedere un’altra occasione ad Arnautovic.