Inter, da Appiano Gentile due buone notizie per Inzaghi – Sky

Inter subito in campo ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida di campionato contro il Lecce. Dopo la sconfitta col Bologna in Coppa Italia, su Sky Sport annunciano due buone notizie per Simone Inzaghi a partire da domani.

DUE RECUPERI – Neanche il tempo di ripensare alla sfida di Coppa Italia persa contro il Bologna, che l’Inter torna subito ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno in campionato contro il Lecce. Forse il miglior modo per non tornare a pensare all’eliminazione, anche se qualche analisi andrà fatta, soprattutto nella gestione delle forze mentali e fisiche. Da questo punto di vista vanno valutate ancora le condizioni di Lautaro Martinez, che non preoccupa, ma effettuerà degli esami per capire l’entità del problema accusato a San Siro. Due buone notizie arrivano dall’infermeria e riguardano Stefan de Vrij e Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due giocatori domani dovrebbero tornare ad allenarsi con il resto del gruppo così da essere a disposizione sabato alle 18 contro il Lecce. Due soluzioni in più in un momento delicato – a livello di infortuni – per mister Simone Inzaghi.