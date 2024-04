Juventus poteva iscriversi al campionato? Questione Superlega!

Mentre i tifosi della Juventus provano – con la complicità di qualche media che dovrebbe essere sicuramente più imparziale – a mettere in dubbio la regolarità dell’iscrizione dell’Inter al campionato, dimenticano una cosa: l’iscrizione da analizzare è proprio quella del club bianconero, per la questione Superlega.

ISCRIZIONE A RISCHIO – I tifosi della Juventus ci provano con un esposto e, nonostante il -20 in campionato, cercano di sviare l’attenzione su una pessima stagione per loro e trionfale per l’Inter. Le accuse sono pesanti, che vanno a minare addirittura la possibilità che i nerazzurri potessero iscriversi al campionato. Come se, ovviamente, FIGC e UEFA non avessero compiuto tutte le norme del caso al momento della presentazione delle pratiche per suddetta iscrizione. Giustamente, però, viviamo in un paese libero. Nel quale anche un’iniziativa simile – che ha, peraltro, il supporto di media che dovrebbero essere quantomeno imparziali – può avere voce.

Juventus, Inter, Serie A e la questione Superlega

E GRAVINA? – Giova però ricordare, a livello puramente legale e burocratico, che a essere più indagabile è proprio l’iscrizione della Juventus al campionato di Serie A. Il motivo è semplice: la permanenza del club torinese all’interno del progetto Superlega. E proprio a questo proposito, tre anni fa, arrivarono le parole di del presidente della FIGC (per tirare in ballo organi citati dall’esposto dei tifosi bianconeri) Gabriele Gravina: «Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no dalla Superlega. C’è però una nuova norma che adesso va inserita in una riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovesse partecipare a competizioni di natura privatistica, andrà fuori dal nostro campionato. Chi ritiene di dover partecipare a competizioni extra FIFA o UEFA, perderà le affiliazioni e andrà fuori dal nostro campionato. Chi continua ad essere intransigente con la UEFA rischia durissime punizioni, anche l’esclusione dalle competizioni europee».

FRUSTRAZIONE – Un tema, quello sopra, totalmente dimenticato naturalmente dall’esposto dei tifosi della Juventus. Che, più che sperare in una vera e propria indagine (ripetiamo: siete davvero convinti che i controlli non ci siano stati al momento dell’iscrizione?), puntano a sviare l’attenzione da una pessima stagione, che potrebbe addirittura concludersi con zeru tituli (con la speranza della Coppa Italia, già, quel trofeo che quando vince l’Inter non conta ovviamente nulla) e una serie di questioni giudiziarie alle spalle (dobbiamo veramente scomodare ancora Calciopoli?). La speranza da parte nostra, invece, è che l’Inter inizi a rispondere nelle dovute sedi a una serie di attacchi mediatici senza precedenti.