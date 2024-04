‘L’Inter poteva iscriversi al campionato?’: i frustrati ci provano! − TS

‘L’Inter poteva iscriversi al campionato?’: è questo il quesito esposto dalla fantomatica Jdentità bianconera e riportato in mattinata dalla stampa filo-juventina di Tuttosport. A meno i tifosi della Juventus stanno male.

CIRCO − Evidentemente a meno 20 ci si annoia parecchio, ed ecco che nelle ultime ore i tifosi della Juventus, tramite il progetto Jdentità bianconera, un ente no profit composto da una trafila di avvocati e giuristi bianconeri, hanno deciso di attaccare l’Inter. La domanda è: “Il club poteva iscriversi al campionato?”. A prendere al volo l’occasione ovviamente Tuttosport. Il quotidiano torinese, infatti, spiega che tale comunicato, si rifà al concetto della situazione preposta a garantire la continuità aziendale che, secondo chi ha presentato l’esposto, non si potrebbe considerare sufficiente. Non solo. Si fa riferimento anche a un’altra situazione ai conti sicuramente non floridi dell’Inter, ovvero il livello degli oneri finanziari paragonati al fatturato. Stando alla loro accusa nell’esposto, Grand Tower S.à.r.l. – società lussemburghese che ha garantito la continuità azionale dell’Inter – non avrebbe mai presentato un bilancio, mettendo in dubbio l’effettiva capacità di fornire le coperture finanziarie adeguate per l’Inter. In sostanza: è l’ennesimo tentativo dei tifosi della Juventus di screditare l’Inter. Iscrizione che, come ovvio ed è pure eccessivo doverlo sottolineare, la FIGC aveva autorizzato l’anno scorso.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo