Inzaghi via dall’Inter? Ecco gli allenatori senza panchina: da Tuchel a Zidane, anche un ex

Con la sosta per le nazionali, molti club ne approfitteranno per riflettere sulle proprie panchine. Molti tifosi chiedono l’esonero di Simone Inzaghi, ma l’Inter ha ribadito la sua permanenza. Il club si aspetta una risposta importante, e qualora questa non dovesse arrivare, inevitabilmente comincerà a guardarsi intorno. Ecco i possibili nomi: da Thomas Tuchel a Zinedine Zidane.

DALL’INGHILTERRA – L’ultimo a ritrovarsi senza panchina è Thomas Tuchel, ex allenatore del Chelsea. Dopo una campagna acquisti importante, nonostante certi obiettivi mancati, ha salutato Londra e i Blues. Al suo posto è arrivato Graham Potter dal Brighton, liberando così il posto a Roberto De Zerbi. Dopo l’esperienza in Germania con il Dortmund e quella in Francia con il PSG, termina anche quella inglese. Il tecnico tedesco è stato accostato alla Juventus, con Allegri al momento al sicuro ma che si giocherà tutto dopo la sosta. Ci pensano anche in Germania, sponda Bayern Monaco, avversario dell’Inter in Champions League. Pare che il futuro di Julian Nagelsmann, sia in bilico dopo un inizio non esaltante per gli standard del club tedesco in Bundesliga.

INTERNAZIONALI – A proposito di ex PSG, tra gli allenatori al momento liberi c’è anche Mauricio Pochettino. L’argentino, sostituito dai francesi con Cristophe Galtier, è alla ricerca di una nuova esperienza. Anche lui finito in orbita Juventus, normale conseguenza della gestione Allegri. Sono tanti i tifosi bianconeri che ne chiedono l’esonero. L’altro nome importante è quello di Zinedine Zidane, fermo dopo l’esperienza madrilena. Sempre più probabile il ruolo di commissario tecnico francese, dopo questo Mondiale. Didier Dechamps infatti dovrebbe lasciare la nazionale dopo Qatar 2022.

VOLTI “GIOVANI” – In casa Inter negli ultimi giorni si è parlato di Dejan Stankovic. L’ex centrocampista nerazzurro viene dall’esperienza in Serbia con la Stella Rossa, da cui si è dimesso lo scorso agosto. È opportuno specificare che si trattava solamente di una voce. L’Inter al momento non ha nessuna intenzione di esonerare Simone Inzaghi. Deki invece potrebbe finire nel mirino della Sampdoria, che approfitterà della pausa per riflettere su Marco Giampaolo. L’altro nome che valutano i blucerchiati è quello di Daniele De Rossi.