FOTO – Elisa Polli dopo la tripletta: «Inter Women, due vittorie in una!»

Polli, protagonista con una tripletta nel 6-1 dell’Inter Women contro il Pomigliano (vedi QUI), attraverso i social ha espresso tutta la sua gioia.

DUE IN UNA – Elisa Polli attraverso i social esprime tutta la sua gioia per la vittoria dell’Inter Women contro il Pomigliano, ma anche per il ritorno al gol (una tripletta per lei, ndr), dopo una carriera fin qui caratterizzata da diversi problemi fisici: «Due vittorie in una!».

Di seguito il post pubblicato da Elisa Polli sul suo profilo Instagram