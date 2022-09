Zancan: «Inzaghi? No presupposti per un cambio immediato. Vi spiego»

Federico Zancan, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato le voci che danno Inzaghi vicino all’esonero. Il tecnico piacentino, come spiega il giornalista, non è al momento in discussione, anche per questioni economiche. La situazione è grave, ma ribaltabile.

INZAGHI ANCORA SALDO – Federico Zancan, famoso telecronista di Sky, fa il punto della situazione sulla questione Simone Inzaghi e il possibile esonero, notizia che nelle ultime ore ha fatto molte rumore ed è rimbalzata su diversi quotidiani sportivi: «Sulle questioni legate ai cambi in panchina è difficile la lettura. Dipende da chi c’è libero e da questioni economiche. Al momento Inzaghi dispone di credito, accumulato per i risultati dello scorso anno. Quindi, al momento non ci sono i presupposti per un cambio immediato. 4 sconfitte sono preoccupanti, ma l’Inter può ritrovarsi.» Cosi Zancan conclude il suo intervento in merito alla questione Inzaghi.