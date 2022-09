Inter-Pomigliano Femminile (6-1): il tabellino della 3ª giornata di Serie A Femminile

Inter-Pomigliano Femminile termina 6-1 (vedi report). La partita valida per la 3ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio “Franco Ossola” di Varese, porta in dote tre punti alla squadra di Guarino. Ottima prestazione dell’Inter Women in una partita ricca di gol. Di seguito il tabellino di Inter-Pomigliano Femminile.

Inter-Pomigliano Femminile – Tabellino

6 INTER – POMIGLIANO 1

Marcatrici: Polli (I) al 15′, al 22′ e al 46′, Amorim Dias (P) al 54′, Karchouni (I) al 70′, Njoya (I) all’83’ e al 90+1′.

INTER WOMEN (4-3-3): 22 Durante; 2 Sonstevold (14 Robustellini dal 75′), 29 Kristjansdottir, 19 Alborghetti ©, 13 Merlo; 5 Karchouni (8 Brustia dall’84’), 34 Mihashi (17 Fordos dal 75′), 6 Santi (18 Pandini dal 46′); 33 Ajara Njoya, 9 Polli (7 Marinelli dal 66′), 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli; 3 Van der Gragt, 10 Bonetti.

Coach: Rita Guarino

POMIGLIANO (5-3-2): 1 Cetinja; 3 Fusini ©, 4 Konat, 5 Passeri, 16 Rizza, 33 Novellino (9 Amorim Dias dal 52′); 28 Ferrario, 8 Gallazzi (6 Rabot dall’85’), 10 Sena Das Neves; 20 Martinez (21 Di Giammarino dal 66′), 7 Corelli.

A disposizione: 29 Fierro; 2 Apicella, 11 Manca, 18 Rocco, 30 Battelani, 44 Miotto.

Coach: Nicola Romaniello

ARIBTRO: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze e Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia. Quarto ufficiale: Alberto Munfuletto della sezione di Prato.

NOTE – Durante (I) para un rigore a Ferrario (P) al 41′. Ammonite: Santi (I) al 38′ e Mihashi (I) al 48′. Recupero: 1′ (PT) e 3′ (ST).