Inzaghi, quinto confronto con lo Spezia: bilancio quasi perfetto

Simone Inzaghi affronterà sabato lo Spezia per la quinta volta in qualità di allenatore. La terza sulla panchina dell’Inter. Il suo bilancio contro i liguri, fin qui, è del 100%, ma solo una volta la porta è rimasta inviolata.

QUINTA VOLTA – Nella sua carriera da allenatore, Simone Inzaghi si troverà ad affrontare lo Spezia – sabato sera a San Siro – per la quinta volta. La terza, nello specifico, da tecnico dell’Inter. Tutti i precedenti arridono al tecnico nerazzurro, che ha sempre vinto alla guida delle sue squadre contro i liguri. I primi due scontri diretti risalgono alla stagione 2020-2021 sulla panchina della Lazio, con due trionfi per 1-2 al Picco e 2-1 all’Olimpico. La scorsa stagione, all’Inter, Simone Inzaghi ha registrato un 2-0 a San Siro e un 1-3 in trasferta. Proprio la gara di Milano dello scorso dicembre è stata l’unica in cui il tecnico è riuscito – contro lo Spezia – a mantenere la porta inviolata. Un traguardo che cercherà sicuramente di replicare questo sabato.