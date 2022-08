Cassano: «In tre per lo scudetto, anche l’Inter! Squadra rinforzata»

Antonio Cassano ha fatto il punto sulla lotta per lo scudetto, inserendo nel lotto delle primissime tre squadre. Tra queste anche l’Inter che, secondo quanto analizzato dall’ex giocatore sul suo profilo Instagram ufficiale, si sarebbe anche rinforzata.

LOTTA A TRE – Antonio Cassano ha le idee chiare sulla lotta per lo scudetto. L’ex attaccante ha analizzato in questo modo il lotto delle primissime che potrebbero giocarsi il titolo: «Penso la Juventus, l’Inter e il Milan sono le favorite per lo scudetto. Se lo giocheranno loro. I nerazzurri si sono rinforzati tanto ed era già la favorita l’anno scorso. I rossoneri sono meno forti, ma hanno preso più consapevolezza e hanno dimostrato di poter restare al vertice anche quest’anno».