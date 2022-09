Inzaghi, non un esordio contro il Bayern Monaco: precedenti non fortunati

Quella di mercoledì a San Siro non sarà la prima volta che – nel ruolo di allenatore – Simone Inzaghi si ritroverà ad affrontare il Bayern Monaco. Il tecnico dell’Inter ha infatti già avuto modo di incrociare i bavaresi nella UEFA Champions League 2020-2021, con due precedenti non fortunatissimi.

RIVINCITA CERCASI – La partita di mercoledì sera a San Siro tra Inter e Bayern Monaco sarà l’occasione per Simone Inzaghi di riscattare i due precedenti sulla panchina della Lazio. Nella stagione 2020-2021, infatti, il tecnico nerazzurro ha incontrato proprio i bavaresi agli ottavi di finale della Champions League. In un incrocio andata e ritorno tutt’altro che fortunato. 1-4 il risultato allo Stadio Olimpico, 2-1 il risultato all’Allianz Arena di Monaco. Due sconfitte, due gol fatti e sei subiti. Di certo Inzaghi non è chiamato a un’impresa facile mercoledì, nel debutto stagionale in Europa. Ma avrà la sua occasione per rifarsi contro il Bayern Monaco, ora allenato da Julian Nagelsmann. Anche per riscattare l’ancora cocente sconfitta nel derby di sabato sera contro il Milan.