Inter, società forte squadra forte e quel parallelismo un po’ troppo sminuito

Le difficoltà dell’Inter in questa primissima parte di stagione sono un po’ la fotografia del momento societario del club. Se i piani alti soffrono anche la squadra ne risente in campo

PARALLELISMO – Peggior inizio di stagione l’Inter probabilmente non poteva aspettarsi. Due sconfitte nelle prime cinque partite di campionato, otto gol subiti e KO pesanti in due scontri diretti contro Lazio e Milan. Avvio di annata molto negativo dovuto a diverse problematiche. Sia individualmente sia collettivamente, la squadra di Simone Inzaghi ha smarrito certezze e consapevolezza. Manca la cattiveria della vera Inter, la grinta e la determinazione dei vari leader nerazzurri. È una squadra al momento senza identità e mentalmente scarica. Indipendentemente dalle discussioni tecniche e tattiche, il parallelismo con i problemi societari e di mercato emersi in estate non sono assolutamente da sottovalutare. La gestione della proprietà Suning e del Presidente Steven Zhang non sta di certo aiutando la squadra a uscire indenne dai problemi lungo il percorso.

MESI DI ATTESA – Chi cerca di ridimensionare o di non associare i problemi della società a quelli della squadra è totalmente fuori strada. Mai come quest’anno l’Inter è stata mediaticamente così esposta sul mercato delle cessioni. Anche più dell’annata precedente con le partenze fisiche di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. L’ansia e l’attesa di un accadimento a volte possono far più male dell’evento stesso. È ciò che è accaduto con l’affaire Milan Skriniar. Un giorno al Paris Saint-Germain, l’altro pure. Fino, praticamente, al 1° settembre, data conclusiva del calciomercato. Sono state settimane e giorni di tensione che sicuramente non hanno fatto del bene al gruppo. Idem per quanto riguarda le vicende societarie, con i debiti nerazzurri sempre sbattuti sulle prime pagine. E con il famoso tesoretto dei 60 milioni di euro di attivo di mercato da raggiungere (prima della chiusura del prossimo esercizio di bilancio dell’Inter, ndr) come filastrocca quotidiana.

AZIENDA – Se bisogna trattare una squadra come un’azienda, e i giocatori come dei dipendenti, allora sì: la questione ha influito. E anche parecchio. Lavorare e allenarsi senza sapere il proprio domani non è assolutamente piacevole. Stessa cosa stare alle “dipendenze” di una società così volatile e incerta (proprietà). E costretta ai salti mortali pur di rimanere a galla (management). Questa è un’altra componente umorale non di poco conto. Sì, i giocatori devono fare i giocatori. Ma guai a dimenticarsi che dentro quei pantaloncini e quelle scarpette fluo si celano persone e uomini, non robot. Una squadra forte passa anche dalla forza della propria società: spesso si dimentica questo dettaglio quando si parla di Inter oggi. La speranza è che la situazione in casa nerazzurra possa cambiare presto in meglio.