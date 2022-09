Dzeko e Correa, dal derby un’indicazione chiara in vista Bayern Monaco

Con l’assenza prolungata di Romelu Lukaku per infortunio, saranno ancora Edin Dzeko e Joaquin Correa a contendersi un posto da titolari per la sfida contro il Bayern Monaco, al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez. Dal derby contro il Milan arriva una chiara indicazione.

DUALISMO – Una delle scelte che si ritroverà a dover fare Simone Inzaghi – proprio come nel derby – in ottica della gara contro il Bayern Monaco, riguarda il partner d’attacco dell’inamovibile Lautaro Martinez. L’infortunio di Romelu Lukaku deve, per forza di cose, essere rimpiazzato da uno degli altri due attaccanti. Ovvero Edin Dzeko o Joaquin Correa. Proprio quest’ultimo ha ricevuto la fiducia del tecnico nel derby contro il Milan. Tuttavia, escludendo l’assist per lo 0-1 segnato da Marcelo Brozovic, l’argentino ha sicuramente deluso le aspettative. Come spesso capitato anche nella passata stagione. Mentre l’ingresso di Edin Dzeko ha di fatto riaperto le danze.

SCELTA CHIARA – Considerando la prestazione dei due nel derby contro il Milan, l’indicazione per Simone Inzaghi è praticamente chiara. Per questo Edin Dzeko si candida con forza per una maglia da titolare contro il Bayern Monaco, esordio stagionale in UEFA Champions League per l’Inter. Anche grazie alla sua maggior esperienza internazionale, che potrà sicuramente rivelarsi preziosa contro un avversario del livello dei bavaresi. Senza dimenticare che proprio Dzeko è stato, lo scorso anno, l’autore della decisiva doppietta contro lo Shakthar Donetsk in casa, oltre alla rete contro lo Sheriff Tiraspol (la prima per i nerazzurri nella scorsa campagna europea).