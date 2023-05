Inzaghi in Roma-Inter gestisce la fascia sinistra sfruttando de Vrij

Roma-Inter presentare a Inzaghi la necessità di gestire le assenze in fascia sinistra. Il tecnico ha ovviato ai problemi sfruttando de Vrij.

UN UOMO SOLO – Eravamo rimasti alla vigilia di Roma-Inter a chiederci come Inzaghi avrebbe gestito la sua fascia sinistra. Per una concatenazione di assenze infatti il tecnico coi giallorossi poteva contare sul solo Dimarco come esterno di ruolo. Che, senza sorprese, è partito titolare. Ed è stato pure decisivo. Ma cosa è successo al momento della sua sostituzione?

CAMBIO NECESSARIO – Al minuto settantuno Inzaghi ha tolto Dimarco. Non ha quindi deciso di lasciarlo in campo tutta la gara, come poteva essere per l’unico esterno di sinistra disponibile. Con in testa probabilmente anche i prossimi impegni, gli ha dato dei minuti di riposo. Ma chi è entrato al suo posto? De Vrij. Cioè l’unico elemento difensivo disponibile, visto che Bellanova aveva già rilevato Dumfries una decina di minuti prima. Quindi come è cambiata la formazione?

NUOVO RUOLO – Inzaghi doveva inventarsi qualcosa per gestire la situazione. E la mossa è stata schierare de Vrij come braccetto di destra. Un ruolo che ha fatto in nazionale, ma mai all’Inter. La sua heatmap presa da Sofascore mostra come l’olandese sia andato a giocare più largo delle sue abitudini:

In questo modo il tecnico ha liberato Darmian dal ruolo di difensore di destra, per così dire. Potendolo spostare sulla fascia sinistra a fare le veci di Dimarco. Una soluzione di emergenza, varata appositamente.