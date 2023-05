Inter, con la Roma è emergenza a sinistra: Inzaghi deve inventare

In Roma-Inter Inzaghi dovrà gestire una situazione di emergenza. Che parte dalla fascia sinistra, ma coinvolge anche la difesa. Il tecnico si inventerà qualcosa?

PROBLEMA IN FASCIA – Roma-Inter inizia con una certezza. I nerazzurri dovranno fare i conti con un’emergenza difensiva, che in particolare si concretizza sulla fascia sinistra. Il punto di partenza sono le assenze. Inzaghi non potrà contare su Gosens, D’Ambrosio e ovviamente Skriniar. E questo crea una situazione complicata.

CAMBI LIMITATI – Sulla fascia sinistra giocherà Dimarco. Il titolare del ruolo. Ma in caso di cambio chi potrà sostituirlo? Gosens, il suo alter ego naturale, è infortunato. Un’altra opzione potrebbe essere Darmian, che può essere adattato anche in quel ruolo. Ma l’ex Milan deve giocare come braccetto di destra viste le assenze di Skriniar e D’Ambrosio. Vale a dire le due alternative per la posizione di difensore di destra. Lo stesso D’Ambrosio avrebbe potuto subentrare come soluzione d’emergenza in fascia, ma appunto è fuori dalla partita. Quindi cosa resta?

ULTIMA OPZIONE – L’ultima opzione per Inzaghi è adattare Bellanova a sinistra. Una soluzione già vista nelle ultime uscite. Ma il numero dodici è anche l’unico cambio di Dumfries a destra. Visto che il sostituto naturale dell’olandese, vale a dire Darmian, è bloccato in difesa dalle assenze dei suoi compagni. La coperta insomma è davvero corta. Inzaghi si inventerà una soluzione estemporanea?