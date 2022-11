Inzaghi, l’Atalanta quasi una bestia nera. Ma un trofeo vinto

Quella di domenica sarà la quattordicesima volta nella sua carriera di allenatore in cui Simone Inzaghi affronterà l’Atalanta. Il tecnico dell’Inter è chiamato a trovare la prima vittoria in uno scontro diretto, ma non sarà facile contro una squadra che in carriera gli ha spesso dato filo da torcere. Nonostante un trofeo vinto.

BESTIA NERA – Nelle tredici volte in cui Simone Inzaghi ha affrontato l’Atalanta nella sua carriera di allenatore, sono arrivate soltanto quattro vittorie. Una di questa, però, che vale doppio. Ovvero la finale di Coppa Italia del Maggio 2019, quando la Lazio con uno 0-2 conquistò vittoria e trofeo proprio ai danni dei bergamaschi. Stando ai numeri in carriera, Simone Inzaghi ha spesso avuto filo da torcere contro l’Atalanta. Lo si è visto anche lo scorso anno, con i due pareggi arrivati prima a San Siro (2-2) e poi al Gewiss Stadium (0-0). Per il tecnico nerazzurro – prima alla Lazio – oltre ai due pareggi dello scorso anno ne sono arrivati altri due. Cinque, invece, le sconfitte. Il tutto frutto di 25 gol segnati dale sue squadre e 23 subiti.

SCONTRO DIRETTO – Numeri da migliorare già domenica, quando Inzaghi e l’Inter chiuderanno la prima parte di questo campionato di Serie A proprio a Bergamo contro l’Atalanta. Fin qui i numeri negli scontri diretti non premiano affatto la compagine nerazzurra, con zero vittorie su quattro big match giocati contro Lazio, Milan, Roma e Juventus. Simone Inzaghi è chiamato a dare una sterzata, anche e soprattutto per “godersi” la sosta mondiale senza malumori e il più possibile attaccati al Napoli in vista poi della gara di San Siro contro i partenopei proprio alla ripresa del campionato. Per farlo dovrà trovare il modo di mandare KO la sua bestia nera.