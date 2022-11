Inter, l’Atalanta con il Mondiale alle porte: occhio alle distrazioni

Quella di domenica in casa contro l’Atalanta è l’ultima gara che l’Inter disputerà prima della pausa per il Mondiale. Tra i titolari almeno quattro sono pronti a partire con le rispettive rappresentative. Una sfida nella sfida sarà quindi quella di restare concentrati sulla gara di Bergamo.

MONDIALE ALLE PORTE – L’ultimo scoglio per l’Inter prima della sosta Mondiale si chiama Atalanta. La sfida contro i bergamaschi chiuderà infatti la prima parte di stagione per i nerazzurri. Una gara piena di insidie per la squadra di Simone Inzaghi, a cui si aggiunge una “sfida nella sfida”. Ovvero testare le capacità dei giocatori – impegnati al Mondiale, si intende – di restare concentrati al campionato. In particolare i titolarissimi André Onana, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Ma il discorso può estendersi anche a Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, sebbene i due in Atalanta-Inter potrebbero non partire dal primo minuto.

CONCENTRAZIONE – A livello di testa, probabilmente a preoccupare meno è André Onana. Per il semplice fatto che il suo ruolo non dovrebbe comportare particolari rischi, quantomeno rispetto agli altri ruoli. L’Inter dovrà fare soprattutto affidamento, però, su Lautaro Martinez. L’argentino, si sa, tiene tantissimo a questo Mondiale, viste anche le possibilità dell’Albiceleste di competere per il titolo. Nonostante ciò, va sottolineato, il numero 10 nerazzurro non si è mai risparmiato e, anzi, ha anche giocato diverse partite stringendo i denti a causa di un infortunio muscolare. Sarà però interessante capire se, con la partenza per il Qatar così vicina, non sarà condizionato dalla testa. Stesso discorso per Denzel Dumfries. Evitare le distrazioni sarà fondamentale per permettere all’Inter di conquistare il primo scontro diretto in stagione.