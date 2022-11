Atalanta-Inter, test trasferta per la difesa: obiettivo clean sheet

Atalanta-Inter sarà un ulteriore test per la difesa dell’Inter, che quest’anno – quantomeno in campionato – sta concedendo troppi gol. L’obiettivo è mantenere la porta imbattuta in trasferta per la prima volta in questa Serie A.

PRIMA VOLTA – Escludendo la trasferta contro il Viktoria Plzen in Champions League, l’Inter in questa stagione non è mai stata in grado di mantenere la porta inviolata giocando lontano da San Siro. Per questo quello contro l’Atalanta sarà un test importante, specialmente in uno scontro diretto. I numeri in stagione nei big match di campionato sono impietosi e una non-vittoria a Bergamo porterebbe l’Inter a vivere la lunga sosta decisamente non nel migliore dei modi. Vincere non è l’unico obiettivo per la squadra, dal momento che è necessario dimostrare di essere in grado di correggere quegli errori che fin qui sono spesso costati caro. Mantenendo così la porta inviolata.

NUMERI – Per capire la difficoltà dell’obiettivo, è necessario analizzare qualche numero. In sette partite disputate in casa dall’Atalanta in questo campionato, sono nove i gol fatti. La squadra di Gian Piero Gasperini è riuscita ad andare in gol in ogni gara tranne una, ovvero lo 0-2 subito contro la Lazio di Maurizio Sarri. Non dei numeri particolarmente irresistibili, considerando che l’Inter dal canto suo a San Siro ne ha messi a referto 19 in altrettante partite (complici anche i 6 rifilati al Bologna nella sfida di mercoledì). Ecco perché riuscire a confermare un clean sheet non è impossibile per i nerazzurri. Riuscirci darebbe anche una grossa mano a strappare un risultato positivo.