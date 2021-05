Inter-Udinese 5-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Udinese 5-1 chiude il campionato al meglio, onorando lo scudetto conquistato tre settimane fa. La goleada di ieri impreziosisce ulteriormente i numeri complessivi del campionato e fa cadere un curioso dato statistico negativo che durava da tre anni.

TRENTASETTE – I mesi dopo cui l’Inter è tornata a segnare su punizione diretta in Serie A. C’è riuscito Christian Eriksen, dopo aver già interrotto l’incantesimo in tutte le competizioni lo scorso 26 gennaio al 97′ del derby di Coppa Italia contro il Milan, al 44′ di Inter-Udinese. Non accadeva dal 17 aprile 2018, quando Joao Cancelo aprì un 4-0 al Cagliari.

CINQUANTA – I punti ottenuti nel girone di ritorno, per effetto di sedici vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nella storia della Serie A il record rimane quello della Juventus nella stagione 2015-2016, che chiuse con cinquantadue. Era dal 2014-2015 che l’Inter non riusciva a migliorare nella seconda parte di campionato il suo score: lì fece ventinove punti contro i ventisei dell’andata, qui al giro di boa erano quarantuno.

OTTANTANOVE – I gol realizzati in questa Serie A. I cinque di Inter-Udinese non bastano però per raggiungere il titolo di miglior attacco, che va all’Atalanta per una sola rete in più. La squadra di Antonio Conte si può però “consolare” con il dato della miglior difesa: sono trentacinque le reti al passivo.

NOVANTUNO – I punti conquistati dall’Inter nel corso di questo campionato. Questa è solo la seconda volta nella storia che i nerazzurri sfondano quota novanta, l’altra era nella stagione 2006-2007 quando Roberto Mancini arrivò fino a novantasette.

TREMILA – Le partite giocate dall’Inter in Serie A dalla stagione 1929-1930, quella in cui fu istituito il girone unico. I nerazzurri sono, ovviamente, il primo club capace di tagliare questo traguardo, essendo gli unici ad aver disputato ogni singola giornata senza mai retrocedere.