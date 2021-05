Voto 6 per Volpi – arbitro di Inter-Udinese 5-1 -, secondo il “Corriere dello Sport”. Di seguito la moviola pubblicata sul quotidiano romano.

MOVIOLA – Volpi, voto 6 per il direttore di gara ieri in Inter-Udinese 5-1. Nessun dubbio sul rigore concesso all’Inter dopo il contatto tra Zeegelaar e Hakimi, rigore fischiato con sicurezza. Sfugge però il braccio di Christian Eriksen nel secondo tempo. Volpi non vede, Banti al VAR sì. Tutti i gol regolari, manca solo un giallo a Gagliardini su Okaka.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna

