Inter più forte anche dei torti arbitrali: altri hanno la memoria corta!

La narrazione ha ormai preso piede: per cercare di screditare l’Inter ci si attacca al sempreverde alibi degli arbitri. Ma in molti hanno la memoria corta, visti i numerosi torti subiti dai nerazzurri che si sono però rivelati più forti di tutto.

MEMORIA CORTA – Ormai il leit motiv è sempre lo stesso: l’Inter vince perché aiutata dagli arbitri. Ci siamo abituati, visto che è l’unico argomento ormai rimasto ai detrattori per screditare una squadra che sta dominando il campionato, con ben 48 punti collezionati nel girone di andata. Detrattori dalla memoria corta, perché sono diversi gli episodi che hanno visto l’Inter penalizzata in stagione, con la differenza che la squadra di Simone Inzaghi è talmente forte da riuscire a vincere comunque. Pensiamo a Bergamo, con il fallo di Lookman su Federico Dimarco nell’occasione del gol dell’1-2. A Roma, contro la Lazio, con un netto fallo di mano non fischiato a Gila in area di rigore. In casa contro il Bologna, con un rigore contro concesso dal VAR in un’occasione in cui non sarebbe potuto intervenire. Anche contro il Verona stesso, con un fallo non fischiato ad Arnautovic sull’1-1 e un rigore generoso concesso agli ospiti al 100′ (dopo aver concesso 5′ di recupero).

Inter favorita? Ma per favore! Favori netti alle altre

ALTRI EPISODI – Ma i detrattori non solo non ricordano i numerosi torti subiti dall’Inter, ma nemmeno i grossi favori ricevuti dalle squadre a loro più care. Prendiamo la Juventus per esempio, con il gravissimo errore (probabilmente il più grave di tutta la stagione) nella gara casalinga contro il Bologna che ha fatto la differenza tra il pareggio e la possiible vittoria dei rossoblu a Torino. O la gara contro la Salernitana di ieri, con un rosso non dato a Rabiot e un fallo non fischiato nell’azione che porta all’espulsione di Maggiore. Passando poi a squadra che di lotta scudetto non possono nemmeno parlare, ricordiamo il Milan vincitore contro il Genoa grazie a un netto fallo di mano di Pulisic non fischiato. O con una sconfitta evitata a Lecce per un gol regolare clamorosamente annullato a Piccoli. O, tornando alla stagione scorsa, al pugno di Krunic a Bastoni in area di rigore non sanzionato né con cartellino rosso, né con il rigore. La differenza, insomma, la fa il fatto che l’Inter le partite le vince comunque. Anche con i torti.