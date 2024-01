Inter e rigori contro in stagione: +2 sulla Juventus… Unica a 0!

A smentire i detrattori dell’Inter ci pensano, come sempre, i numeri. Dati imparziali e che sottolineano come a fare la differenza in questo girone di andata non siano stati gli arbitraggi, bensì la superiorità della squadra nerazzurra.

RIGORI CONTRO – A sentire i detrattori dell’Inter, e guardando la classifica dei rigori contro in stagione, ci si aspetterebbe una netta differenza rispetto alla Juventus inseguitrice. Una differenza che, effettivamente, è presente. Ma non a favore dei nerazzurri. Sono infatti due i rigori concessi contro i nerazzurri nel girone di andata: uno contro il Bologna, segnato dai rossoblu, uno contro il Verona, sbagliato all’ultimo secondo di un interminabile recupero. Mentre l’Inter si ritrova con due rigori fischiati contro, la tanto vituperata Juventus non se ne è ancora visto fischiare uno a sfavore. Avete capito bene: unica squadra in Serie A a non aver ancora subito un rigore contro, il tutto in ben 19 partite disputate. Un dato di cui chiaramente non sentirete parlare da chi ha tutto l’interesse nel definire i nerazzurri favoriti dagli arbitri e i bianconeri sfavoriti. Ma, per fortuna, i numeri parlano sempre chiaro. E, soprattutto, sono imparziali.