Inter-Torino, precedenti nettamente a favore e un risultato più frequente: Dumfries l’ultimo

L’Inter si prepara a sfidare il Torino per la 157esima volta in Serie A. I precedenti sono nettamente a favore dei nerazzurri ma la particolarità sta in un risultato “frequente”. L’ultimo è stato Denzel Dumfries a segnare il gol vittoria.

I PRECEDENTI – Sabato 10 settembre l’Inter torna a San Siro per sfidare il Torino. La squadra allenata da Simone Inzaghi è chiamata a una reazione dopo le ultime sconfitte. I precedenti giocano a favore dei nerazzurri: quella di sabato sarà la 157esima sfida tra le due squadre in Serie A. Sono 70 le vittorie dei nerazzurri, a fronte delle 36 dei granata. Vantaggio dell’Inter per quanto riguarda anche i gol segnati: 226 a 156 per il Torino. Una curiosità particolare riguarda un risultato più frequente tra Inter e Torino, cioè l’1-0 in favore proprio dei nerazzurri. Un punteggio che si è ripetuto in 22 occasioni. Il più recente risale proprio all’ultimo confronto tra le due squadre a San Siro, lo scorso 22 dicembre, firmato da Denzel Dumfries.