Inter, vigilia del test con il PSG: tutti gli spunti interessanti

Domani alle 12 italiane andrà in scena, a Tokyo, il test amichevole tra l’Inter e il PSG. Sono tanti gli spunti che rendono interessante la partita: ecco cosa aspettarsi.

SPUNTI – L’orario è quasi proibitivo, specialmente per chi è ancora impegnato con il lavoro, ma l’amichevole di domani tra Inter e PSG alle 12(orario italiano) è più interessante di quanto si possa pensare. Tanti, infatti, gli spunti che offre la partita. A partire dal centrocampo, reparto che vede l’imminente arrivo di Lazar Samardzic. A tal proposito sarà interessante capire se Simone Inzaghi darà spazio a Giovanni Fabbian (incluso nella trattativa con l’Udinese) e/o a Stefano Sensi. Specialmente quest’ultimo è in bilico e, sebbene sia stato utilizzato nei precedenti test amichevoli, una sua partenza è ormai praticamente fuori discussione. Interessante sarà capire anche le gerarchie sulla fascia destra dell’Inter: sarà Juan Cuadrado a partire da titolare, o Denzel Dumfries manterrà il suo posto? Dalla scelta potrebbe passare tanto della definizione di chi sarà il padrone della fascia in stagione.

DIFESA DA TESTARE – Altri spunti relativi a Inter-PSG riguardano la difesa. In realtà, di entrambe le squadre. A partire da quello che sarà il ruolo di Yann Bisseck: Simone Inzaghi lo proverà a sinistra o a destra? Il lavoro sul giocatore dirà tanto delle scelte di mercato relative al sesto difensore, se sarà un vice Bastoni (con il tedesco, quindi, ad agire come braccetto di destra) o un vice Darmian (con il tedesco, quindi, ad agire come braccetto di sinistra). Estendendo la “difesa” anche al portiere, Simone Inzaghi darà probabilmente spazio dal primo minuto ancora una volta a Filip Stankovic, sempre in attesa di accogliere Yann Sommer. Il futuro del giovane estremo difensore nerazzurro è un altro tema caldo di questo mercato. Infine – come anticipato a inizio paragrafo – sarà anche la prima di Milan Skriniar contro l’Inter. E, Champions League permettendo, magari neanche l’ultima…