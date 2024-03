Inter, straordinari ‘solo’ per tre giocatori: il calendario aiuta Inzaghi

In casa Inter sono arrivati gli esiti degli infortuni di Marko Arnautovic e Carlos Augusto, patiti sabato contro il Bologna. E ora Simone Inzaghi ha tutte le informazioni per gestire le forze a sua disposizione.

PICCOLO SFORZO – Poteva andare peggio, ma poteva andare anche meglio. Questa è la sensazione in casa Inter, dopo l’esito degli esami di Marko Arnautovic e Carlos Augusto (qui il comunicato). Entrambi i giocatori saranno sicuramente assenti mercoledì, nel ritorno degli ottavi di Champions League in casa dell’Atletico Madrid. Tuttavia Simone Inzaghi deve allontanare la prospettiva, guardando e pensando anche gli impegni successivi. E il calendario del prossimo mese sorride parzialmente ai nerazzurri.

FALSO PROBLEMA – L’infortunio di Carlos Augusto è quello che preoccupa meno. Un’elongazione muscolare al soleo della gamba destra che potrebbe risolversi nei prossimi giorni. Facendo tornare l’esterno brasiliano a disposizione già per Inter-Napoli, domenica prossima alle 20.45. Evitando a Federico Dimarco troppi straordinari, dopo il riposo completo di Bologna. Considerando anche che Matteo Darmian e Tajon Buchanan sono disponibili per portare più dinamismo sulla fascia sinistra. Diverso è invece il discorso in attacco.

APPROCCIO DIVERSO – Dove Alexis Sanchez è l’unico ricambio disponibile contro Atletico Madrid e Napoli. Il cileno sarà quindi fondamentale nella gestione delle forze offensive. E questo dice molto anche sull’approccio che l’Inter dovrà avere mercoledì sera in Spagna. Puntare a chiudere il prima possibile il discorso qualificazione, per ammorbidire i ritmi della gara. Evitando sovraccarichi in vista del Napoli. Prima delle due settimane di sosta, in cui gli acciaccati potranno recuperare con calma in vista del primo match di aprile (Inter-Empoli lunedì 1° aprile).