Inter, da Roma a Istanbul ruoli invertiti. Concentrazione al 100%

Dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina a quella di Champions League contro il Manchester City, si invertiranno i ruoli per l’Inter. Da favorita a sfavorita. In vista di una gara nella quale il livello di concentrazione dovrà essere al 100%.

RUOLI INVERTITI – Le due gare contro Fiorentina e Manchester City saranno decisamente diverse per l’Inter. Si invertiranno infatti i ruoli in vista del 10 giugno, quando in finale di Champions League – a differenza di quanto visto ieri in Coppa Italia – i nerazzurri partiranno con tutti gli sfavori del pronostico. Non potrebbe essere altrimenti, visto il livello della squadra di Pep Guardiola che proprio a Istanbul arriverà con ogni probabilità (FA Cup permettendo) a giocarsi uno storico Triplete. Con soltanto l’Inter di Simone Inzaghi come ostacolo.

Inter, tra Fiorentina e Manchester City gare diverse

PREPARAZIONE – Per questo sarà curioso capire quale sarà il modo di giocare che metterà in scena l’Inter di Simone Inzaghi il 10 giugno. Contro la Fiorentina i nerazzurri sono stati costretti a inseguire fin da subito a causa del gol preso dopo soli tre minuti, trovando una grande reazione e con un secondo tempo tipico: tanta gestione e tentativi di ripartenze letali. Contro il Manchester City sarà più probabile una partita puramente difensiva da parte dell’Inter, che proprio attraverso una concentrazione massima e ripartenze dovrà cercare di crearsi qualche occasione contro una squadra praticamente perfetta. Importante, per l’Inter, sarà anche il cinismo degli attaccanti, perché le occasioni saranno talmente poche da doverle sfruttare il più possibile.