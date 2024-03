L’Inter ritrova il Genoa. L’ultimo passo falso un vecchio ricordo

L’Inter di Inzaghi ritrova il Genoa. Proprio contro i rossoblù fece l’ultimo passo falso della stagione. Adesso spazio a una nuova squadra, sempre più sicura di sé.

GRIFONE – Sono passati poco più di due mesi da quando l’Inter giocò a Marassi contro il Genoa. Lì, con lo sfondo del mar ligure, l’Inter fece il suo ultimo passo falso portando la Juventus ad accorciare in Serie A. Adesso l’Inter, invece, è tornata ad essere la schiacciasassi da inizio e stagione e insegue la sua nona vittoria consecutiva in campionato. A dicembre, l’Inter viveva un’altra storia tanto che i bianconeri erano a soli due punti di lunghezza. Con un’eventuale vittoria contro il Grifone nel Monday-Night di domani sera, la squadra di Simone Inzaghi metterebbe un grosso punto esclamativo sul proprio percorso in campionato. Anche a causa del calendario asimmetrico, la sfida tra nerazzurri e rossoblù capita due mesi dopo.

DISTACCO – Dalla gara contro il Genoa a Marassi, l’Inter nel 2024 le ha vinte tutte. Un percorso netto che ha permesso alla squadra di Inzaghi di portarsi a +12 dal secondo posto e addirittura a +13 dal terzo. Solo perché il Milan ha già giocato venerdì. Un’infinità di punti di distacco contro una Juventus che è sparita dal radar dopo la sconfitta nel derby di inizio a febbraio. Vittorie perfette, frutto di un gruppo coeso e che si sente famiglia.

NUMERI – I nerazzurri hanno giocato questo inizio 2024 con il piede schiacciato sull’acceleratore, tanto da arrivare a quasi 3 gol di media a partita. Solo in 4 occasioni, l’Inter di Inzaghi in questo 2024 è uscita dal campo con solo 1-0 (le vittorie contro Juventus, Fiorentina, Atlético Madrid e il Napoli in Supercoppa Italiana). A Inter-Genoa la squadra di Inzaghi ci arriva con il terzo 4-0 di fila, mentre sono quattro le partita in campionato in cui ha segnato quattro gol.