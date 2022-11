Inter-Milan, nasce la polemica social per i prezzi dei biglietti! Troppo alti?

Non si placa il clamore sui social per i prezzi dei biglietti di Inter-Milan, partita di campionato che si disputerà il 5 febbraio. Il match vale tanto per il corso della stagione e l’orgoglio cittadino, ma il gioco vale la candela?

ESAGERAZIONE – Quest’oggi è iniziata la seconda fase di vendita dei biglietti per la partita Inter-Milan del 5 febbraio. Dalle ore 16:00 i soci Inter Club possono acquistare i propri tagliandi per il terzo derby dell’anno, dopo quello di settembre e il secondo che si disputerà il 18 gennaio per la Supercoppa Italiana. In occasione dell’inizio di questa fase però è iniziata una vera e propria polemica social. Su Twitter numerosi utenti e tifosi nerazzurri e non hanno esplicitato il loro dissenso nei confronti dei prezzi dei biglietti per la partita di Serie A. Sicuramente sarà una delle gare più importanti della stagione e per questo, come in ogni occasione, la società ne vuole approfittare per aumentare i ricavi. Il trend al rialzo non riguarda solo l’Inter, ma diverse società del campionato italiano, che si stanno abituando ai prezzi richiesti in Europa. Si parte da un minimo di 65 euro per il terzo anello blu, fino ai 395 euro della poltroncina rossa centrale. La presenza della tifoseria nerazzurra sarà la solita o ci si devono aspettare numeri minori?