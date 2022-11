Inter, non solo Mondiali: cinque impegnati in Serie B nel fine settimana

Per quanto riguarda i giocatori legati al mondo Inter, non ci sono soltanto i Mondiali da seguire. Cinque nerazzurri in prestito, infatti, saranno impegnati già da domani in Serie B, che non si ferma nonostante la sosta.

FACCIA A FACCIA – Non si ferma la Serie B, che torna a partire da questo fine settimana dopo una breve pausa. Impegni che interessano anche l’Inter, dal momento che sono cinque i giocatori impegnati nella serie cadetta. Due di questi si affronteranno faccia a faccia domenica 27 alle ore 15, ovvero Samuele Mulattieri e Franco Carboni in Frosinone-Cagliari. Sempre domenica, ma alle 12.30, è invece il turno di Giovanni Fabbian che con la Reggina sfida il Benevento. Tra i prestiti dell’Inter, impegnati anche Marco Pompetti in Südtirol-Ascoli ed Eddie Salcedo in Como-Bari, domenica alle ore 15.

Inter, i giocatori in prestito da seguire nel weekend di Serie B

Giovanni Fabbian – Reggina-Benevento (domenica 27 novembre alle ore 12.30)

Samuele Mulattieri – Frosinone-Cagliari (domenica 27 novembre alle ore 15.00)

Franco Carboni – Frosinone-Cagliari (domenica 27 novembre alle ore 15.00)

Marco Pompetti – Südtirol-Ascoli (domenica 27 novembre alle ore 15.00)

Eddie Salcedo – Como-Bari (domenica 27 novembre alle ore 15.00)