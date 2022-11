Lautaro Martinez prezioso per Scaloni: pronto a ripagare la fiducia

Nonostante i necessari cambi di formazione di Lionel Scaloni dopo la sconfitta dell’Argentina all’esordio contro l’Arabia Saudita, Lautaro Martinez resta uno dei suoi uomini di fiducia e riferimento per l’attacco. Fiducia che il 10 nerazzurro è pronto a ripagare.

INDISPENSABILE – Lionel Scaloni non ha alcun dubbio: Lautaro Martinez è uno dei suoi uomini più preziosi. Nonostante i cambi di formazione previsti per la gara contro il Messico, dopo la sconfitta shock per 1-2 contro l’Arabia Saudita all’esordio, il numero 10 nerazzurro è fra gli intoccabili. Sarà di nuovo lui, infatti, ad agire come punta in avanti, con Lionel Messi e Angel Di Maria pronti a dargli supporto dalle fasce. Lautaro Martinez, però, ora deve ripagare la fiducia del Commissario Tecnico.

CACCIA AL GOL – Nella prima partita, contro l’Arabia Saudita, Lautaro Martinez avrebbe anche trovato il gol all’esordio assoluto ai Mondiali. Se non fosse, chiaramente, stato annullato per fuorigioco. Il Toro è pronto adesso a prendersi la gloria e serviranno proprio i suoi colpi e i suoi numeri all’Argentina per scardinare la difesa del Messico e conquistare i primi tre punti del girone. Punti fondamentali, perché si tratta di una vera e propria sfida da dentro o fuori. Lautaro Martinez e compagni lo sanno. E il 10 dell’Inter è pronto a ripagare la fiducia di Scaloni.