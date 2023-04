Inter-Milan, calendari di livello differente prima dei due euroderby

Dopo le vittorie ai quarti di finale di UEFA Champions League contro Napoli e Benfica, Inter e Milan si ritroveranno nella semifinale della competizione a 20 anni di distanza dal precedente del 2003. Andiamo ad analizzare il calendario delle due squadre a ridosso delle due importantissime sfide.

DOPPIA TRASFERTA – Prima del doppio derby tra Inter e Milan (andata il 10 maggio, ritorno il 16 maggio) di UEFA Champions League, le due milanesi saranno impegnate in altrettante importanti gare di campionato in ottica quarto posto. Con i nerazzurri leggermente “sfavoriti” dal punto di vista del calendario. Prima della gara di andata, infatti, la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare due trasferte consecutive: la prima a Verona, la seconda contro la Roma nella capitale. Nel mentre il Milan affronterà la Cremonese in casa e poi la Lazio sempre a San Siro. Senza contare che la prima delle due semifinali vedrà l’Inter in “trasferta”, portando così a tre le gare consecutive fuori casa per i nerazzurri e a tre quelle casalinghe per i rossoneri.

PRIMA DEL RITORNO – Dopo l’euroderby di andata tra Milan e Inter, arriveranno altri due impegni di livello differente per entrambe le squadre. Una trasferta abbordabile per la squadra di Stefano Pioli ospite sul campo dello Spezia, mentre l’Inter di Simone Inzaghi affronterà a San Siro una vera e propria bestia nera, ovvero il Sassuolo. Tre gare di campionato dopo le quali si tireranno somme importanti per quanto riguarda la prossima Champions League (specialmente con i due scontri diretti contro Lazio da una parte e Roma dall’altra). Per poi decidere tutto per questa Champions League, con il ritorno della semifinale in programma il 16 maggio.