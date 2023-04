Barella attaccante aggiunto: le semifinali passano anche da lui

Soprattutto nelle ultime partite, Nicolò Barella si è dimostrato un vero e proprio attaccante aggiunto. Le semifinali di Champions League per l’Inter passano anche da lui.

GOLEADOR – Tanto del doppio confronto tra Inter e Benfica passa dai piedi (e dalla testa) di Nicolò Barella. Due prestazioni super convincenti, firmate anche dal gol all’andata e da quello al ritorno, entrambi che hanno permesso ai nerazzurri di sbloccare il risultato. Il centrocampista numero 23 si è dimostrato un vero e proprio attaccante aggiunto nell’ultimo periodo, senza dimenticare i legni colpiti nelle due gare contro Fiorentina e Salernitana. Otto i gol in totale segnati da Barella in questa stagione, di cui cinque in Serie A e tre proprio in Champions League. A cui, oltre a quelli nel doppio confronto con il Benfica, si aggiunge il pesante centro al Camp Nou contro il Barcellona nella fase a gironi della competizione.

CONTRIBUTO DA CENTROCAMPO – I gol dal centrocampo – tra cui quelli di Nicolò Barella – sono fondamentali per concludere la stagione nel migliore dei modi. Specialmente in momenti nei quali sembra che l’attacco non riesca a girare come dovrebbe. Ne è un’eccezione la gara di ieri contro il Benfica, dove sono arrivate le reti di Lautaro Martinez e di Joaquin Correa. Ma non si può negare che proprio i gol segnati da Nicolò Barella hanno un peso specifico importantissimo nell’ottica del doppio confronto europeo. E saranno altrettanto fondamentali nel rush finale di campionato e nell’euroderby in semifinale.