Inter-Lione, ancora il terzetto di centrocampo. E ora ha pure i rincalzi

Oggi alle 20:30 l’Inter sfida, a Cesena, il Lione. La squadra nerazzurra ha lasciato Milano per raggiungere la sede dell’incontro e Simone Inzaghi è pronto a rispolverare il suo centrocampo.

TITOLARI – L’Inter ha perso, settimana scorsa, 1-0 contro il Lens. Una partita non giocata benissimo dai nerazzurri al cospetto di chi comunque era molto più avanti di preparazione. Stessa cosa accadrà oggi contro il Lione alle 20:30. Inzaghi per la prima volta contro il Lens ha rispolverato Calhanoglu-Brozovic-Barella in mezzo al campo con i tre però che non erano al top della condizione. Oggi, con una settimana di lavoro in più, le cose potrebbero essere cambiate. Ma non solo. Se i tre titolari hanno messo minuti nelle gambe lo hanno fatto anche i rincalzi e dunque, chi entrerà, non dovrebbe abbassare il livello come invece è spesso successo lo scorso anno. Inzaghi comincia a sperimentare e chissà se magari si inventerà qualche soluzione alternativa a gara in corso.