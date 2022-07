Inter-Lione, da Milano non sono partiti in 4. Il motivo è chiaro e definito

L’Inter questa sera alle 20:30 sfida il Lione nella penultima amichevole ufficiale prima dell’inizio della stagione. La squadra è verso Cesena e in quattro non sono partiti.

MOTIVO – L’Inter è pronta a vincere la sua seconda amichevole precampionato dopo il pari e la sconfitta con Monaco e Lens. Certo, il Lione è tutt’altro che una squadra semplice da affrontare ma a Cesena, Inzaghi avrà tutti a disposizione. A Milano invece, come riporta SportMediaset, sono rimasti in quattro: Pinamonti, Sanchez, Salcedo e Agoume. Il motivo della loro non partenza con la squadra è chiaro e definito: sono tutti partenti, chi in cerca di una soluzione dopo la risoluzione (Sanchez), chi in cerca di squadre che li prendano in prestito o a titolo definitivo. Dunque, per evitare ko o guai che potrebbero far saltare il banco, questi quatto rimangono a Milano e si allenano in attesa di conoscere il loro futuro.

Fonte: SportMediaset