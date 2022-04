Inter, la fascia sinistra non ha eguali. E contro lo Spezia scalpita Gosens

L’Inter venerdì affronta lo Spezia in trasfera con i nerazzurri che devono vincerle tutte per tenere aperto il discorso scudetto. Una garanzia? La fascia sinistra. Perisic-Dimarco-Gosens-Bastoni sono di altissimo livello. Inzaghi, come cade cade, cade in piedi.

GARANZIA – L’Inter ha vinto 2-0 contro il Verona grazie al doppio assist di Ivan Perisic. Il croato è ormai uno dei migliori esterni a tutto campo della Serie A e non solo. Si è saputo reinventare e ora vola. Ma non solo Perisic. Oltre a lui tutti gli uomini della parte sinistra dell’Inter sono delle garanzie. Dimarco, partito titolare contro la sua ex squadra, ha sbaragliato le carte di Tudor offrendo una super prestazione. Bastoni ovviamente non merita presentazioni e Gosens, ancora atteso al debutto da titolare. E questo potrebbe arrivare proprio contro lo Spezia. Chissà se Inzaghi farà rifiatare il croato Perisic in vista del derby col Milan e poi la sfida con la Roma. Gosens potrebbe avere dietro ancora Dimarco vista la diffida di Bastoni ma insomma, chiunque ci sia, l’Inter vola.