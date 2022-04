Sensi, occasione in Bologna-Sampdoria: le scelte di Giampaolo

Questa sera si chiuderà la giornata di Serie A con Bologna-Sampdoria. Tra le fila dei blucerchiati figura anche Stefano Sensi: il centrocampista in prestito dall’Inter avrà un’altra occasione da titolare questa sera.

TITOLARE – Dopo essere uscito al 45′ della sfida persa per 0-1 contro la Roma, Stefano Sensi questa sera avrà la possibilità di rifarsi da titolare in Bologna-Sampdoria. Gara importantissima per i blucerchiati, fermi a 29 punti. Fuori dalla zona retrocessione, certo, ma ancora non tranquilli a livello di punteggio. Giampaolo si affiderà anche al centrocampista in prestito dall’Inter, chiamato ad accendere la luce nel centrocampo blucerchiato.