Inter-Juventus, Orsato chiesto a furor di popolo: ma avete capito perché?

FUROR DI POPOLO – Inter-Juventus è da sempre uno dei match più attesi dell’anno. Vuoi per la storica rivalità, vuoi perché rappresenta il ‘derby d’Italia’, vuoi perché parliamo di due tra le squadre più tifate in Italia. Il motivo principale però quest’anno è ciò che rappresenta la partita, ovvero uno scontro al vertice tra la prima e la seconda della classe. In palio non ci sono solo i 3 punti ma anche uno scudetto quanto mai in bilico, ricordando sempre che l’Inter ha una partita in meno (Atalanta, 28 febbraio). Per giorni ha tenuto banco il toto arbitro con Daniele Orsato richiesto a furor di popolo. Perché? Ufficialmente perché ritenuto il più bravo e dunque il più idoneo a una sfida di alta classifica. In realtà il motivo è un altro, ovvero ciò che rappresenta Orsato per l’Inter.

Inter-Juventus, Orsato chiesto a furor di popolo: ma ci siamo chiesti il motivo?

Tutti, bene o male, ricordiamo l’arbitraggio non impeccabile di Orsato nell’ormai nota Inter-Juventus 2018, partita passata alla storia come quella del mancato rosso a Miralem Pjanic per un fallo alquanto evidente su Rafinha. Lo stesso Orsato ha poi ammesso l’errore, ma in seguito lui e l’Inter non si sono incontrati per molto tempo. A livello mediatico Orsato sta quasi diventando una vittima sacrificale. E la responsabilità indovinate di chi è? Chiaramente dell’Inter che in quel caso, ricordiamolo, è stata penalizzata. Ma nell’epoca dei social e di chi la spara più grossa ormai vale davvero tutto. Probabilmente non è stato designato per una sorta di buonsenso da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi: se i precedenti sono quelli che sono meglio non aggiungere altra benzina al fuoco già piuttosto dirompente di questo attesissimo derby d’Italia.