Orsato arbitro di Bologna-Inter: dopo Pjanic e la Juventus solo un precedente!

Orsato sarà l’arbitro di Bologna-Inter, partita della ventiquattresima giornata di Serie A in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Schio, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Dall’Ara.



I PRECEDENTI – Bologna-Inter sarà la trentunesima partita per Daniele Orsato come arbitro dei nerazzurri. Esordio lontanissimo nel tempo: 27 maggio 2007, ultima giornata di Serie A con la squadra di Roberto Mancini già campione che superò 3-0 il Torino. In totale dodici vittorie, altrettanti pareggi e sei sconfitte, ma negli ultimi undici anni (su quattordici incontri) è arrivato appena un successo. È avvenuto il 25 aprile 2015, 2-1 contro la Roma al Meazza. In trasferta i tre punti con Orsato mancano dal 15 gennaio 2012, un derby per calendario col Milan in casa deciso da Diego Milito per lo 0-1 finale.

ANCORA LUI! – Orsato, nell’immaginario collettivo, come arbitro dell’Inter è ricordato per l’infausta partita con la Juventus del 28 aprile 2018. La mancata espulsione di Miralem Pjanic, per il fallo da già ammonito su Rafinha, ciclicamente torna a far discutere anche perché l’audio del VAR non è ancora riapparso. Da lì in avanti è quasi sparito dalle designazioni: Bologna-Inter è solo la seconda per Orsato come arbitro dopo quella brutta serata. L’altra è il 2-2 in casa della Sampdoria, pure lì di domenica alle 12.30, il 12 settembre 2021. Una lunga assenza dove in casa Inter non è di certo mancato a nessuno. La speranza è che oggi in campo si parli di Orsato il meno possibile, vorrebbe dire che non è successo nulla di rilevante a livello arbitrale.