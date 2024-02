Inter, mercato in entrata fermo. La dirigenza non ha avuto dubbi

La dirigenza dell’Inter non ha mai avuto dubbi sulla sua squadra, infatti il mercato non ha portato ad alcun colpo a sorpresa. Solo Tajon Buchanan tra gli acquisti.

IDEE – L’Inter è al primo posto in classifica, ha 54 punti in 21 partite con 50 gol fatti e 10 subiti. I dati parlano piuttosto chiaro, la dirigenza altrettanto. Dario Baccin, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non hanno mai avuto dubbi in questo mese di gennaio: nessun colpo sul mercato. L’unico è stato Tajon Buchanan, anticipato a causa degli infortuni di dicembre di Benjamin Pavard, Denzel Dumfries e altri giocatori che sulla destra lasciavano un nervo scoperto. Il calciatore ormai ex Club Bruges non ha ancora toccato il campo, è a quota quattro panchine consecutive e questo spiega perfettamente le idee di Simone Inzaghi. C’è massima fiducia nella rosa a disposizione da agosto, che non sta affatto tradendo le aspettative. L’unica competizione andata male è stata la Coppa Italia, ma considerando il calendario forse è stato meglio. Tra il viaggio appena fatto in Arabia Saudita, il recupero di fine febbraio con l’Atalanta e gli impegni di Champions League tutto sarà molto più difficile. L’Inter per questo si affida agli stessi con cui ha iniziato l’anno, escluso Stefano Sensi in procinto di essere ceduto ufficialmente al Leicester.